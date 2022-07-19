正妹蔡怡萱僅27歲，是11位參選人之中最年輕的。（陳淑娥攝）

台中市議員第4選區(豐原、后里)出現11搶5局面，競爭相當激烈，其中豐原農會總幹事蔡森陽的女兒蔡怡萱僅27歲，是11參選人之中最年輕，主打新世代要當農民代言人。蔡怡萱半個月來積極掃街，朝五晚九的鐵人拜票行程，讓她瘦了2公斤，她笑稱，「選下去就不辛苦了，一定會參選到底！」

正妹蔡怡萱自7月2日宣布投入選戰，每天勤跑行程，早上5點多起床，直到晚上9點多才回家休息，包括菜市場、公園、路口等熱點都不放過，尋求選民認同，跑了半個多月，已瘦了2公斤。有人不捨問，「會不會覺得選舉很辛苦」？她反而笑說「選下去就不辛苦了，會參選到底」、「站出來就有勇氣！」

蔡怡萱今年才27歲，由於家中務農，在耳濡目染之下，年紀輕輕已了解到農民靠天吃飯的辛苦，尤其是青農所面臨的問題。她提到，身為年輕世代，重視青農回歸，如何產業及青農精緻化，更是當前的重要議題。另豐原發展停滯，像公老坪就是豐原的陽明山，都可以好好規劃，串聯周邊許多小景點，從點到線至面，以吸引觀光客造訪。

蔡森陽接著說，目前青農大部分還是只能無奈傳承老派作法，只能少部分改變，另外，資金借貸等法令的問題，這些都需要有人在議會爭取，在議會當農民的橋梁。

由於第4選區應選5席，下屆高達11人捉對廝殺，會不會對初試啼聲的女兒感到擔心。蔡森陽笑著說，選舉不是來亂的，是要認真對待，農會百年老店，確實需要一位議員協助、當橋梁，以及服務、推廣后豐區，基於這些正當性及合理性，絕對有加分作用，「新世代，可以改變！」