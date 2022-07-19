基隆市信義區東光路32巷口為公園預定地，但遭民間企業佔用，市府訴請拆遷還地，去年判決出爐，成功勝訴。今年初都發處完成規劃設計案發包，日前舉辦地方工作坊說明會，預計於年底動工。

國有財產署2003年將東光路32巷口出租給重機械工程公司，由於承租人堆置許多大型機具、設備，造成環境髒亂，引發難聞氣味，附近居民不滿抗議。市議員何淑萍表示，當時不斷接到陳情，因此於2015年3月在市議會向市長林右昌建議，將該地營造為屬於社區的口袋公園，讓巷道耳目一新。

何淑萍指出，林右昌不僅允諾編列預算，更行文國有財產署，依國有財產法第三十八條規定，辦理無償撥用，闢建口袋公園。不過，重機械工程公司在租約到期後，不願搬離長期佔用，市府只好訴請拆遷還地，花費許多時間，直到去年基隆地方法院判決出爐，成功勝訴後，才繼續推動。

何淑萍說，東光公園規劃設計案已於今年初完成規劃設計發包，已編列第一期工程經費約645萬，預計年底工程發包，計畫進行拆除、整地及簡易綠美化等工項；日前市府更與景觀公司舉辦工作坊說明會，聽取地方意見，將原本的口袋公園，擴大串接槓子寮砲台、中正公園。

基隆市政府都發處都市設計科長陸道宏表示，東光公園約2000平方公尺，將採整體規劃，分期分區方式施作，將連同路口的公車站牌納入整體規畫。至於里民在工作坊提出，原本停放在該處周圍的車輛未來恐無去處，市府回應，會請規畫公司將停車空間一併列入規畫。