中央流行疫情指揮中心改組，新指揮官王必勝昨天表示，由於前副指揮官陳宗彥已辭職，將有新任副指揮官接任。指揮中心今天則公布，新任副指揮官由交通部政務次長陳彥伯以及經濟部政務次長陳正祺接任，讓指揮中心完成改組。

王必勝表示，陳彥伯為交通部政務次長，於2016年至2020年間擔任交通部公路總局局長；陳正祺目前則是經濟部政務次長，2020年3月至8月間曾任經濟部國際貿易局局長。