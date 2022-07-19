雲嘉南分署表示，中高齡者較具有穩定性、抗壓性和責任感等就業優勢，因此邀請在地連鎖餐飲企業，提供15個職缺。（雲嘉南分署提供／張毓翎台南傳真）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署首次與餐飲服務業者合作，推出「中高齡人才實習計畫」，預計招募15位45歲以上中高齡求職者參與，先進行為期2周的實習，訓後若符合企業用人標準，可留用為正式人力，期解決餐飲服務業缺工和勞動力高齡化的趨勢。

雲嘉南分署首次媒合餐飲服務業者，推出「中高齡人才實習計畫」，高齡民眾報名後，分署會先安排履歷健檢、面試教學與模擬面談，並協助初步篩選履歷遞送給業者，第二步再由業者舉辦說明會，介紹自家產業、工作流程與產品，並安排面試，錄取的成員才可以正式進入實習。

雲嘉南分署補充，這次餐飲服務業釋出的為不輪班、不久站、不重勞力的非全時工作職缺，並派出資深幹部擔任企業教練、擬訂指導重點，進行為期兩周、共40小時的實習，地點以台南永康、仁德、安平及東區為主，實習期間雇主也將依法給予薪資及保險。

雲嘉南分署長程泰運表示，考量中高齡者較具有穩定性、抗壓性和責任感等就業優勢，因此邀請在地連鎖餐飲企業，提供餐飲服務人員及門市計時人員等15個名額，徵求「中高齡實習生」，從實作中適應工作強度，再自行評估是否能適任，同步減少人才適應不良及企業選才落差問題。

雲嘉南分署的「中高齡人才實習計畫」，從即日起開放報名至7月22日止，報名連結https://reurl.cc/e3orkM，或電洽雲嘉南分署，也可以直接到就近的雲嘉南區各就業中心洽詢。