花蓮暑期強檔盛事「原住民族聯合豐年節」22日至24日將在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪熱鬧登場，因應3天活動帶來的大批人潮及車潮，警方將對會場周遭3路段實施交通管制，呼籲參加民眾依指示停放車輛，不要違規或並排停車，以免遭罰。

一年一度的原住民族聯合豐年節均吸引大量觀光客參與，花蓮警分局據往年經驗，將在22日至24日每天下午4點起，於達固湖灣大道、濟慈路、中央路等處，規畫交通整理勤務，加派警力到場維持交通秩序，並針對會場周遭規畫交通疏導勤務，協助疏導車輛進出及停車秩序，避免人車潮湧入會場造成周邊壅塞。

屆時花蓮警分局不僅在活動場外疏導交通，同時也會在會場內設置機動派出所服務台，協助民眾排解困難，警方表示，過去活動期間受理最多的案件分別是小孩走失、民眾遺失手機、手提包等，呼籲參與豐年節的民眾，請注意隨身財物及自身的安全。

花蓮警分局長呂育騰表示，民眾進入活動會場周邊或行經有員警指揮路口，應遵守指揮及引導，維持活動秩序；如有飲酒情形，務必由未飲酒的朋友、家人代駕，或搭乘計程車、接駁車返家。