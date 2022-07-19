張東正出示的承諾書清楚寫道，「台化案縣長承諾書，由於台化訴願案彰化縣政府大勝，並承諾為縣民追究不法得利，因此即不可能有國賠事件成立，故若不幸造成縣府須做賠償，本人願意用個人金錢與財產全額賠償，不動用縣府經費與資產，不會造成縣民分豪損失」，最後由時任縣長魏明谷親筆簽名。（張東正提供／吳建輝彰化傳真）

台化彰化廠「被停工」向法院提國賠，獲判4.7億的天價賠償，消息傳出不少民眾認為，錯誤的決策卻要人民的納稅錢來賠，應該找當時執政者來賠，而今天前彰化縣議員張東正就出示一張承諾書，上面有前縣長魏明谷親筆簽名，表示台化案若造成縣府須賠償，願意用個人金錢與財產全額賠償，張東正說，呼籲魏明谷勇於面對，說到做到。

張東正出示的承諾書清楚寫道，「台化案縣長承諾書，由於台化訴願案彰化縣政府大勝，並承諾為縣民追究不法得利，因此即不可能有國賠事件成立，故若不幸造成縣府須做賠償，本人願意用個人金錢與財產全額賠償，不動用縣府經費與資產，不會造成縣民分豪損失」，最後由時任縣長魏明谷親筆簽名。

張東正表示，當初就是怕發生這種事情，才堅持要魏明谷簽下承諾書，希望他做對的事情，把縣政做好，而不是為了選舉與一些民代、環團等去操作，讓台化以及周遭衛星工廠、貨運公司上千民眾因此丟了工作、甚至是倒閉，如今法院算是還給台化一個清白，但這樣遲來的正義算是正義嗎，這些民眾的損失誰來賠。

張東正說就事論事沒有要偏袒誰，當時魏明谷主政時期強勢駁回「固定汙染源操作許可證」，導致台化被迫關廠，但攤開資料過去台化從未違規，也沒有被開任何罰單，究竟為何不給許可證，至今仍無法理解，重點是這魏明谷個人行為，卻要全民買單，當初監督不斷提醒他要注意，如今穿越時空打臉他，希望他勇於承擔。

張東正強調，政府機關必須要有原則，任何決策都應該依法行政，一個政治人物的誠信很重要，每個人都有做錯的時候，但要勇於面對，呼籲魏明谷敢做敢當，給所有彰化縣民一個交代：魏明谷則簡短回應表示，健康不分藍綠，目前這件案件還是要等彰化縣政府上訴後才知道結果，他認為法律的部分應該交給法律來解決：對於是否兌現承諾則未明確回應。