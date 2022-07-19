民進黨台北市長參選人陳時中卸下衛福部長及疫情指揮官職務，正式投入選戰。立法院國民黨團痛批，陳時中擔任衛福部長任內，護航高端疫苗，還造成200萬劑高端疫苗報廢，防疫表現只有49分不及格，竟然還有臉選台北市長，希望台北市民好好檢視陳時中防疫表現，不要上當。

國民黨團總召曾銘宗指出，陳時中擔任指揮官期間，口口聲聲稱防疫要超前部署，結果今年5月疫情爆發，發現連一支快篩試劑都要等，戳破防疫超前部署的假象，所謂防疫超前部署成為笑話。

曾銘宗引用台大公衛學院教授詹長權在臉書提出《Omicron流行期間臺灣與日本新冠死亡率之比較》，0到9歲新冠死亡率，台灣是日本的14倍，30至39歲是日本6.1倍，這樣的指揮官表現及格嗎？若他來評分只有49分；陳時中出書自稱是溫暖魄力，卻未對因染疫死亡者及家屬表達歉意，讓人覺得是冷血魄力。

國民黨立委費鴻泰質疑，陳時中護航高端疫苗，採購500萬劑，結果預計有20萬劑打不完要報廢，等同是把17億人民的血汗錢丟到水裡，是不是廠商和官員上下其手？非常可惡。

國民黨立委賴士葆表示，當初高端疫苗通過EUA是有條件，包括美國要送報告及提出成效報告，現在期限到了，很清楚高端一直沒做第三期臨床實驗，依照規定，若沒有在期限內完成要撤銷EUA。

賴士葆進一步指出，陳時中競選總部主任委員前副總統陳建仁，就是免疫橋接主要推手，陳時中配合讓高端取得EUA，陳時中競選團隊從主任委員開始，都是一路護高端的人組成，可謂是「高端團隊」，這樣的團隊、這樣的候選人，又稱萬華是破口、3＋11說要負責，既沒下台又沒道歉，台北人你能不生氣嗎？萬華人你不生氣嗎？台北市民請不要上當。