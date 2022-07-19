開幕時曾找藝人修杰楷、柯佳嬿、藍正龍站台，在國內一度引發話題的知名「快時尚」品牌「FOREVER 21」，因撤出台灣後，在台分公司一度滯欠稅款400萬多元，經行政執行署台北分署協調該公司在台代理人辦理留抵稅額抵繳稅款，清償全部欠稅。

荷蘭商「永遠21環球有限公司」台灣分公司，以「FOREVER 21」品牌在台經營服飾等業務，於開幕時曾找修杰楷、柯佳嬿、藍正龍等藝人站台，初期消費者入店甚至須排隊1個多小時，可謂盛況空前。

但自2019年起，「FOREVER 21」公司即陸續關閉相關門市，並宣布全面撤出台灣。但該公司結束在台營業後，台北國稅局調查認定，該公司105年度的營利事業所得稅有短漏報情事，加計罰鍰後合計共413萬餘元。台北國稅局將全案移送台北分署執行。

台北分署受理本案後，即針對該公司台灣開設金融機構帳戶執行其存款債權，雖獲得部分成果，但仍欠款近300萬元。

因此，台北分署查得該公司帳上尚有300餘萬元營業稅留抵稅額，足以清償剩餘欠稅，乃主動聯繫該公司委任在台會計師辦理留抵稅額之退還抵繳作業，並獲代理人回應及處理。

今年6月底，台北國稅局函覆核准該公司以留抵稅額抵繳所欠之營利事業所得稅，並於7月間完成入帳沖償。全案全數清償。