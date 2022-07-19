新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今宣布，為促進經濟發展、國際交流，7月25日起，外籍人士（不含港澳人士）如符合志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工等事由，可以準備文件，申請特別入境許可的簽證來台，不過其中的打工度假，並非單純觀光，而是有度假打工、青年交流協定的民眾。

指揮中心6月15日開始將入境檢疫從「7+7」改為「3+4」，即3天居家檢疫+4天自主防疫，入境總量人數也在7月初從每周2.5萬人次調升至4萬人次。7月14日起，國人、持有效居留證者，以及所有來台轉機者，搭機前都不必再持2日內PCR報告。

7／25起6類外國人可申請入境。（圖／指揮中心提供）

今指揮中心再宣布放寬邊境管制，外交部領事事務局副局長周中興說，指揮中心綜合評估國內的疫情、防疫、醫療能量，為了促進經濟發展、國際的交流，預計7月25日起，針對外籍人士，如果符合志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工等事由，可以準備文件，申請特別入境許可的簽證來台。

周中興表示，度假打工不是指單純觀光，而是限定對象，於我國訂有度假打工、青年交流協定的民眾，如果符合協定，這些條件，事實上包含年齡限制、一輩子只有一次申請集會，如果符合條件，可以向駐外館提出度假打工申請。目前有17個國家與台灣有度假打工、青年交流協定，多數都已經允許我國青年前往，基於平等互惠的考量，此次也將度假打工、青年交流列為放寬的事由。他強調，邊境管制需要循序漸進，會隨時滾動式檢討。

對於這6類外籍人士的人數，周中興表示，疫情發生前的2019年統計顯示，這6類人1年有1萬人左右，由於這6類人士都是和國際交流、文化交流有關，因此在人數可控管下，才會開放這6類。

至於禁團令是否會解除？指揮官王必勝表示，上午擴大防疫會議都有討論到，原則上會朝這個方向去走，會看國內外疫情、資源，來陸續開放。

外界也關注，入境「3+4」是否有機會在暑假改為「0+7」？王必勝表示，開放是我們的方向沒錯，但時間會再遞延一點，會參考BA.4、5的國際情況、致死率、重症率有無提高，以及國內的狀況如何，這都是我們參考的依據，還有醫療量能、物資、疫苗施打狀況，會往這個方向去思考。至於要觀察多久，他表示「無法這樣去看」，不過指揮中心都會開記者會，有新的進度都會報告。