近年寵經濟迅速崛起，帶動寵物醫療、意外相關需求比例增加，使多數飼主開始重視並投保寵物險，PChome易安網保經發現，今年寵物險投保率逐月攀升，上半年更大幅飆升逾3倍，每月銷售近千件，擠下疫苗險、榮登熱門險種冠軍。

PChome易安網保經表示，綜觀站上寵物險趨勢，狗狗投保比例占整體寵物險6成、其次為貓占比4成，主要客群多為35～45歲女性，且居住地位於雙北占全台投保比例最高，可看出北部飼主經濟條件允許、加上獸醫診所費用較高昂，因此刺激投保意願增加。

隨著少子化、高齡化趨勢發展，民眾對毛小孩陪伴的需求日益漸增，帶動寵物險觀念興起，PChome易安網保經推出「寵物保險五大方案」，每月保費最低225元，具三大特色：一、免自負額，投保方案項目之單次理賠額度內可全額理賠；二、年申請理賠次數無上限，可多次申請理賠以及三、毛孩免額外體檢、備晶片號碼即可線上投保。

PChome易安網保經最推薦「方案四」，該保經表示，因有7大保障項目包括寵物醫療、喪葬、侵權、寄宿等，能替飼主負擔毛孩高額醫療費用，年保費3,706元、平均每月僅需負擔309元。即日起投保並核保完成，加碼可抽市值近1.2萬元的mMRI微磁振AI寵物全身健康分析。