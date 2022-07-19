立委高虹安也到現場，看了等家寶寶們提出的圓夢計畫，她表示感受到等家寶寶們對未來的期待。（高虹安團隊提供／王惠慧新竹傳真）

等家寶寶社會福利協會攜手金曲歌手？te壞特和新竹在地企業，協助與長愛家園育幼院及天主教德蘭兒童中心共39位育幼院的孩子完成圓夢計畫，7月19日起至8月28日於新竹市鐵道藝術村，展出等家寶寶們的圓夢計畫。

等家寶寶協會與40間育幼院合作，自2016年起為育幼院配送新鮮蔬果，陪伴孩子約5萬人次，去年疫情期間舉辦夏令營課程時，育幼院孩子秀出精美漫畫，也有孩子用吉他自彈自唱，因看見孩子的夢想等家寶寶協會催生圓夢計畫，讓孩子學習提案、撰寫企畫書，將夢想化為現實。

圓夢計畫也於19日進行第1屆頒獎典禮，協會也邀請與金曲歌手？te壞特，但她因日前確診，透過影片在典禮上分享從醫學系學生蛻變成金曲歌手的心境轉折，盼帶給更多孩子追尋夢想的勇氣。

立委高虹安19日也到現場，看了等家寶寶們提出的圓夢計畫，她表示感受到等家寶寶們對於未來的期待，並感謝等家寶寶協會募集社會善心資源，幫助等家寶寶們能夠在安全、健康的環境中成長。

高虹安也補充，自己有許多朋友從事科技教育，可以幫忙牽線等家寶寶協會，引薦給對科技有興趣的等家寶寶們，讓他們能夠探索、培養對科技的好奇心與認識。