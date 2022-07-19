苗栗縣政府為縣內16名工藝家的住所及工作室設置指示路牌，竹南蛇窯的指引標牌就位在台1線上。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為縣內16名工藝家的住所及工作室設置指示路牌，竹南蛇窯的指引標牌就位在台1線上。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為縣內16名工藝家的住所及工作室設置指示路牌。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為縣內16名工藝家的住所及工作室設置指示路牌，竹編大師張憲平工作室附路口設有多個標示牌。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為縣內16名工藝家的住所及工作室設置指示路牌，竹編大師張憲平工作室附路口設有多個標示牌。（謝明俊攝）

苗栗縣政府為推崇縣內通過台灣工藝研究發展中心認證的16名台灣工藝師，特別製作工藝之家路標告示牌，設置在各工藝師住所或是工作室周邊道路，以方便民眾拜訪參觀指引，除了藉著標示牌彰顯縣府對工藝師的尊崇，更讓工藝師住所或工作室成為當地藝文旅遊的重要景點之一。

苗栗縣政府文觀局指出，苗栗縣目前有16位工藝師通過「台灣工藝之家」的認證，「台灣工藝之家」是由台灣工藝研究發展中心設置的傑出工藝家認證機制，藉以肯定各領域優秀工藝家的卓越表現，以提昇台灣工藝量能，拉近工藝與生活的距離。

文觀局表示，為彰顯縣內工藝人才濟濟，推廣工藝成就，苗栗縣政府籌組經費設置15處工藝之家道路指引標牌，設置在各工藝之家的周邊交通要道或是路口，提供民眾參觀時更便捷的指引資訊，認識工藝創作環境。

文觀局長林彥甫指出，獲頒「台灣工藝之家」的工藝師，須從事工藝創作、經營、研究或教學達15年以上者，且具有獨立工作室及展陳空間，提供民眾預約觀賞並為民眾解說、導覽創作過程。

這次縣府設置「臺灣工藝之家」指示標牌，包括設籍苗栗縣的12位工藝師，沈培澤、官小欽、林淑莉、林進昌、林瑞華、張信裕、張憲平、陳德隆、曾安國、曾進財、湯潤清、賴永發等提出申請後，後由文觀局負責承製路牌標誌，牌面設計是以台灣工藝研究發展中心設計的觀光遊樂地區標誌牌為範本，並加註各工藝師名稱及工藝類別，以利辨視。全部安裝工程已於月前完工，希望在設立路牌標誌後，能大大提升工藝大師的能見度，也把縣內「工藝之光」榮耀跟社會大眾分享。