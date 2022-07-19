全球連鎖咖啡品牌星巴克日前才以「確保門市安全」為由，關閉16家美國門市，如今執行長Howard Schultz更透露，未來會關更多門市，現在只是剛開始而已，此舉引發星巴克工會的不滿，認為公司是故意關閉支持工會運作的門市，對員工進行報復。

Business Insider報導，近日一段影片流出，Howard Schultz向一群員工表示，未來會關更多門市，這只是剛開始而已，隨後星巴克證實影片為真，但沒有透露錄影片的時間及未來有哪些門市會被關閉。

事實上，星巴克上周才宣布要關閉在洛杉磯、西雅圖及波特蘭的16家門市，並說明主要原因是出現大量且具有挑戰性的事件，有顧客會在店內使用藥物及毒品，出現讓其他客人「心煩意亂」的事件，為了確保安全而關閉門市。

當時Howard Schultz表示，這些門市依然有利可圖，但為了能更安全的經營，需要尋找更安全的地點，「員工表達對於人身安全擔憂。」

然而星巴克高層此舉也引發爭議，星巴克工會抗議，公司此舉是在報復支持工會的門市，而在關閉的16家門市中有2家才剛加入工會，其中1家預計在8月進行加入工會的投票。

星巴克官方則否認這項說法，他們強調，「為了確保員工與客戶們的安全，公司賦予區域領導人做出關閉廁所、減少座位的權利，甚至在相關措施不足時關閉門市。」