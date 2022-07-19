雲林縣北港遊客中心將移至北港登記所，因應悠遊國旅熱潮。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮遊客中心目前設於水道頭文化園區10角水塔，但租約將於7月底到期，北港鎮公所因應悠遊國旅熱潮，決定8月1日把北港遊客中心移至北港登記所，無縫接軌服務遊客，公所19日表示登記所位於朝天宮媽祖廟後方約100公尺，可更方便服務每年6、700萬人次的全台遊客。

10角水塔北港遊客中心，是全台唯一古蹟級遊客中心，曾獲選網紅最愛的打卡景點之一，但因經營團隊與雲林縣政府的租約到期，且水塔已有一段時間沒有整修，因此縣府決定收回進行整修，並選定歷史建物北港登記所作為新遊客中心，繼續服務遊客。

北港鎮代理鎮長張庭魁表示，日據時代興建的北港登記所，已有百年歷史，之前閒置多年，經縣府爭取經費整修，已於去年完工，交由公所負責管理，公所目前正進行招商，引進經營團隊負責營運，但可能無法趕在8月1日前進駐，因此將由公所先派員到登記所為遊客服務。

張庭魁說，悠遊國旅已於本月15日開跑，北港朝天宮遊客眾多，須有1處遊客中心提供各種旅遊服務，為迎接後疫情時期可能出現的旅遊人潮，有必要讓北港登記所遊客中心先行運作，暖身一陣子後再正式交給經營團隊，目前登記所硬體設備都已就定位，只要服務人員進駐即可營運。