職業男網好手曾俊欣去年底到今年狀況突飛猛進，本周世界排名已經來到第86，再創個人生涯新高，今年6月底也加入展逸國際企業，成為展逸經紀部門旗下最新成員，今天（19日）他趁著周四再度出國挑戰前，分享追求目標的過程及感想。

曾俊欣透露，進入職業網球後，很少時間回台灣，這次出國比賽、訓練長達9個月，到了第6、7個月的時候很想家，那段時間是這一趟比較辛苦的時間點，這次回台灣休息，曾俊欣也把握時間陪家人，也和弟弟一起騎腳踏車，享受難得的悠閒時光。

對於自己近期成長，曾俊欣表示，目前世界排名達到86蠻興奮的，「去年我的排名一度卡在280幾、一直沒突破，年底和一位德國教練合作，在底線抽球或是打法更了解自己也更有自信，分析對手的能力也更好，加上拿了3個挑戰賽冠軍幫助我排名上升，才有機會參加四大賽會內賽，今年期許能前進到世界前70名。」

曾俊欣並說，職網生涯最重要的是享受訓練、比賽，還必須非常努力、自律，才能達到想要的目標，對於一路走來除了自己的堅持，還有家人的支持，曾俊欣表示：「真的很感謝家人，不管在我成績好壞都是我最大支柱，讓我沒後顧之憂，在場上盡情發揮。」

短暫喘息後，周四（21日）曾俊欣和父親曾育德會再啟程，先到美國再轉往墨西哥準備ATP巡迴賽250等級賽事，然後準備接下來一系列美網圈賽事，包括羅將斯盃、辛辛那提大師，美網前也還有一場ATP 250溫斯頓賽事調整。