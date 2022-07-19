111學年度嘉義區高級中等學校免試入學，今年招生名額6000人，實際報名人數4286人，分發結果有4280人錄取，有6人因志願選填數不足未獲錄取，錄取率達99.9％。

嘉義區免試入學主委學校嘉義家職指出，嘉義區免試入學招生名額共6000人，含進修部計有33所學校，121個科組，實際報名人數4286人，分發結果有4280人錄取，錄取率達99.9％，其中原住民學生有44人報名，44人錄取，錄取率100％。

身心障礙學生有57人報名，57人錄取，錄取率100％，一般生中有4人因同分增額錄取，錄取學校包含華南高商、嘉義家職兩校。另配合因應疫情辦理國中教育會考補考，增額錄取16人，錄取學校包含嘉義高中、嘉義女中、嘉義高商、嘉義高工、嘉義家職、民雄農工及永慶高中等校。特色招生考試分發，計2所學校招生名額56人，實際報名人數49人，43人錄取，錄取率87.8％。

嘉義家職校長楊世圳表示，有9成以上的學生在前3志願就錄取，大多數學生均可適性入學就讀自己的理想科別，惟仍有6人因志願選填數不足未獲錄取，報名學生若對分發結果有疑義，可於20日下午4點前向主辦學校國立嘉義家職申請複查。