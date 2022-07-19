民進黨中執會日前正式通過，徵召林佳龍投入新北市長選戰，他表示，中央黨部秘書長林錫耀將出任競選總部主任委員，同時邀集12位選區負責人，團結投入年底選戰，啟動最強佈局。其中賴品妤屬於高人氣新生代，也在其中。

林佳龍今（19）日在臉書表示，新北市要大翻新、展現新志氣，就要有會做事的人才與有魄力的團隊。他透露，林錫耀將出任其競選總部主任委員，並同時邀集12位最強立委級戰區負責人，強強聯手、團結投入年底選舉。

林佳龍指出，12大戰區將由林淑芬、江永昌、吳琪銘、吳秉叡、張宏陸、羅致政、蘇巧慧、賴品妤、余天、林楚茵、沈發惠及呂孫綾共同助力打拚，透過戰區負責人深耕地方的專業經驗，以及百分之百的衝勁執行力，啟動新北市最強戰將佈局。

林佳龍說，強大的新北市戰隊已集結到位，將展現團結意志與其他立委、議員等分進合擊、打贏選戰，共同推動這座城市的大步前進，翻轉新北、贏得勝利！