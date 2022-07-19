好事多磨的高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案，高雄市政府海洋局將於7月21日舉行簽約記者會，希望藉此不僅能滿足興達漁港漁船修造服務外，並能促進興達漁港整體觀光發展。

高雄市海洋局19日說，興達漁港遠洋泊區以海洋觀光休憩、漁船修造及海洋科技產業發展為主，高雄市政府積極推動民間參與公共建設，授權海洋局辦理「高雄市興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施民間自提BOT案」。

此BOT案於今年6月20日與最優申請人嘉泰遊艇公司完成議約程序，訂於7月21日辦理簽約儀式，簽約後5年內投資24億元新台幣，完成興建3座修造船廠廠房和95席遊艇碼頭，完工後除了可提供興達漁港漁船便利的修造服務外，並將建構遊艇製造、銷售、停泊、維修及休閒服務之完整產業鏈。

海洋局希望，未來配合鄰近大發路觀光魚市及休閒漁業活動，促進興達港在地產業繁榮並帶動就業機會，且為民眾增加一處闔家休閒旅遊之新據點。