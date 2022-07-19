台北市在去年編列了3000萬振興行銷補助預算，讓市集可以舉辦活動振興經濟，士林夜市商圈聯合會日前也浩浩蕩蕩舉辦「士在必行」開幕記者會，宣布投入50萬元，鎖定學生族群，向周邊學校發送夜市消費抵用券，但北市議員徐巧芯卻發現，周邊的所有學校根本就沒有收到抵用券。對此，士林夜市商圈聯合會長蘇文山則表示，9月17日會舉辦嘉年華同時才會發放。

柯市府去年編列了3000萬振興行銷補助預算，徐巧芯指出，其中一個士林夜市的活動預算為20萬元，但卻辦在一家士林的餐廳，現場200多人，並非所有民眾都可以參加，完全沒有對外公開，徐巧芯痛批，今年選舉年辦這樣活動很敏感，如果市府的錢，可以變成餐會運用，所有人都來申請，恐淪為「選舉綁樁」的方式。

此外，北市府在7月8日浩浩蕩蕩舉辦記者會宣布「士在必行」活動正式開幕，為刺激學生消費，將發放50元夜市抵用券，給周邊學校，共1萬張約50萬元經費，可以索取消費時間至7月31日，但周邊學校卻通通沒有收到。

徐巧芯指出，向相關單位索資後，才得知主辦單位又改變計畫，改口說發給當天來到現場參加記者會的學生和參與的來賓；對此，市場處表示，向未收到變更計畫，將會深入調查並監督。

徐巧芯追問，當初申請是否有說要發給學生？市場處表示，有，市政府要推廣補助，最初用心就是針對學生，但無論是發給誰都是振興，不過，來的計畫是發給學生，會請主辦單位提供學校簽具，透過學校發放，如果沒有發給學生，就不會發放補助。

另外，徐巧芯說，還有美食大使導覽，邀請士林商圈周邊的高中職學生來擔任美食大使，總獎金為5萬元，雖然不多，但他發現，學校也沒有收到，到現在還沒看到任何投票系統，他痛批，如果主辦單位自己找來親朋好友，然後內定發獎金給他們，雖然只是5萬元預算，但也不能這樣運用市府的預算。

市場處表示，如果沒有公平比賽，確實很難接受，市府也將提醒主辦單位，追蹤舉辦的成果。至於50元抵用券的部分，蘇文山則表示，現在是暑假期間，沒有學生上學無法發放，9月17日會舉辦嘉年華同時才會發放。