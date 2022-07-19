中央流行疫情指揮中心新任指揮官王必勝，今第2天主持記者會，除了公布疫情相關統計，也一併宣布口罩、邊境新政策，以及兩名副指揮官人選。昨被媒體追問「您太太諒解了嗎」，今不再有類似題目，王必勝安全下莊。

王必勝的婚外情事件，讓他甫接任衛福部次長、防疫指揮官，即成了外界焦點，頻頻追問，甚至屢遭質疑私德有瑕疵。

行政院長蘇貞昌19日定調，「我非常肯定他們」、「私事不影響公務」，展現力挺王必勝態度。民進黨台北市長參選人陳時中也替王緩頰，希望大家向前看，讓指揮官專心處理政務，「未來不要有同樣的事情」。