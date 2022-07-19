NB族群，在7月底、8月初有2檔含金量高的優質股將除息，華碩(2357)在7月29日除息，現金股利42元，以今天收盤價312元計，股息殖利率高達13%；而廣達將在8月1日除息，現金股利6.6元，以今天收盤價81.1元計，現金股利也達8%；該2檔個股的股息發放日都是在8月25日，該2檔個股也是歷年政府基金護盤的重要標的。

華碩上半年營收為2653.4億元，年增8.64%，創歷史同期次高；廣達H1營收為5722.4億元，創歷史同期新高。

華碩將在7月28日晚間舉辦線上新品發表會，推出旗艦新機Zenfone 9，據悉，華碩ZenFone 9也將同步搭載採用台積電 (2330)4奈米製程高通(QCOM-US)Snapdragon 8+ Gen 1手機晶片。螢幕則採用三星5.9吋AMOLED面板，電池容量為4300mAh，為小尺寸機型設計，且並未有翻轉鏡頭設計。

至於廣達，據外電報導，蘋果計劃升級其14吋和16吋MacBook Pro，配備M2芯片，以增強其圖形能力。升級版筆電預計最快今秋問世，可望為相關代工廠廣達（2382）營運增添動能。廣達6月單月筆電出貨量增至520萬台、月增30％。外資預估3Q廣達NB出貨季增雙位數將輕易達標，而在伺服器方面表現持續樂觀，估H2會再優於H1。