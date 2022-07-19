學者專家對暴斃的玳瑁進行病理解剖，結果赫然發現海龜體內有967顆卵黃。（澎縣府農漁局提供）

澎湖西嶼大義宮有座海底世界，「合法」飼養了幾隻海龜供遊客觀賞，不過日前陸續有3隻暴斃死亡，中華鯨豚協會、澎湖縣政府農漁局、水試所等單位為找出病因，特別邀請學者專家進行病理解剖，結果赫然發現海龜體內有967顆卵黃，這隻收養在澎湖大義宮的元老玳瑁已有52年左右，一直以來健康情形良好，卻在7月6日意外死亡，令廟方人員相當難過。

澎湖縣政府農漁局保育科長藍亞文表示，這隻玳瑁在民國59年就收養在西嶼竹灣大義宮，當時廟方基於宗教慈悲心從漁民手中購買，養在廟內供信眾觀賞祈願，民國79年野生動物保獲法公告施行，因海龜是重要的保育類海洋生物，養在大義宮的綠蠵龜、玳瑁也受到保育團體極大的關注。

澎湖縣政府農漁局在民國86年，進行全縣的保育類生物全面登錄作業，大義宮的海龜從最早的豢養10幾隻規模，隨著海龜自然死亡淘汰到現在僅剩5隻，今年不知何故陸續死了3隻，引起相關單位的重視。為了搶救最後2隻海龜，不論公私部門都努力動員，希望能找出大義宮海龜突然死亡的原因，大義宮也移轉2隻海龜，到水試所澎湖海洋生物中心調養，同時藉此機會好好整頓畜養環境。

澎湖縣政府表示，這隻死亡的玳瑁經解剖發現，它的氣管切開時還有不明液體、泡沫流出，氣管壁則出現不明的白色斑點，獸醫已採樣檢體進行病理分析，希望早點找出海龜死亡的原因。另外，飼養在大義宮剩餘的2隻海龜，編號538的綠蠵龜背甲曲線長89公分、曲線寬87.5公、重量114公斤；編號2391的玳瑁海龜背甲曲線長84.8公分、曲線寬71.6公分、重量57公斤。