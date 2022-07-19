正值炎炎夏日，白天高溫炎熱，光是站在室外就會讓人大汗淋漓，營養師林雨薇提醒，這時更應該注意補水，避免脫水、熱傷害，但想要補水光喝水不夠，還得補充從汗水、尿液中流失的電解質，對此林雨薇列出5種飲品，包含椰子水、番茄汁、牛奶等，讓大家能有除了運動飲料以外的選擇。

林雨薇在臉書粉專發文指出，悶熱脫水除了容易疲憊頭暈，還會引發血壓下降、心衰竭等嚴重症狀；若脫水後想要補水，光是喝純水不夠，還需要補充從汗水、尿液流失的電解質，如鈉、鉀、鈣等，電解質是維持人體體液平衡，以及保持心臟律動等重要功能所需的礦物質，如果身體的電解質失衡，會出現肌肉疼痛、抽搐、無力，甚至是昏迷、休克情況。

除此之外，長時間過熱、流失水分，會造成血壓降低、腸胃血液流動變慢，間接降低腸道蠕動能力，影響消化吸收及食慾；同時還會降低腸道抑制細菌的能力，影響腸內免疫系統，造成全身的免疫能力降低。因此人體高溫脫水時，更容易引發感染、發炎反應等不良症狀。

林雨薇也列出5種補水飲品，讓大家在外出補充水分時，有除了水和運動飲料以外的選擇。

●椰子水 :

椰子水擁有水分、電解質、碳水化合物，每240ml就可提供600mg鉀、252mg鈉、8.9g碳水化合物、45.6大卡熱量，有利於降低脫水造成的肌肉痙攣風險。但有研究提到，椰子水相對於運動飲料較容易引起腹脹、腸胃不適症狀，因此提醒民眾，建議小口緩慢酌飲椰子水，讓腸道能獲得更好吸收。

●西瓜或西瓜冰塊

將西瓜切塊或西瓜汁製成冰磚，來消暑氣、補水份，能緩解食欲不振、幫身體降溫，口含西瓜冰塊、吸吮果汁，可以幫助緩解腸胃不適的噁心感。除了西瓜外，其他水份含量高的瓜類水果都很合適，像是哈密瓜、美濃瓜、洋香瓜等。

●番茄汁

番茄鉀離子含量高，每100ml番茄汁(93.8%含水量)，含有170mg鉀離子，適量攝取鉀有助於調控血壓、維持心率；以飲用一瓶市售280ml容量的番茄汁來說，約可攝取到476mg的鉀、263ml的水，還有β-胡蘿蔔素、茄紅素等，有益於保護心臟的抗氧化植化素成分，也建議在炎熱脫水時，恢復體力飲用。

●牛奶

有實驗針對72名男性，在30分鐘內飲用1公升牛奶，並收集4小時內的尿量及評估身體保留的水量，結果發現，飲用牛奶相對喝純水，有顯著保留水份及較少排尿量，因為牛奶含乳糖、鈣、鈉和鉀等成分，可能具延緩腸道吸收及減少短時間內的尿液排泄量。另外在大量流汗脫水而食慾不振、有噁心感覺時，冰牛奶也是不錯的選擇，能當作消暑和補充營養的運動後飲品。

●冰沙

冰沙可依據個人喜好變化各種食材，能趁此機會將該補充的營養及碳水化合物加入，像是用牛奶、水等液體做成冰磚，額外混入乾豆及堅果種子類，像是紅豆、綠豆、薏仁、花生、芝麻，也可添加蔬果食材，如檸檬汁、小黃瓜等，清爽開胃，且新鮮蔬果含有維生素C，能幫助維持免疫能力。