年底台北市長之戰引發各界關注。《中國時報》最新民調顯示，民進黨參選人陳時中為24.2%、國民黨參選人蔣萬安為23.9%、民眾黨支持的黃珊珊為22.2%。對此，國民黨前副秘書長蔡正元從2014、2018兩次選舉結果分析，斷言這次選舉蔣可拿65萬票獲勝、陳55萬票、黃20萬票，並強調蔣、陳得票應能再比此數字更高，但高得有限。

《中國時報》18日公布台北市長最新民調，陳時中為24.2%奪冠，蔣萬安以23.9%居次，黃珊珊則獲得22.2%，3人差距都在誤差範圍內。

蔡正元今日（19）接受香港媒體《中評社》訪問表示，此民調並未反映出選民結構，故也不會是最終選舉的結構。從歷次選民結構來看，2014年的大環境非常糟糕，國民黨的連勝文還能拿到60.9萬票（得票率40.82%）；2018年柯文哲具現任優勢，國民黨的丁守中選得有氣無力，最後還有57.7萬票（得票率40.8%）。

蔡正元直言，綜觀以上，他不認為今年台北市長選舉選民結構有改變，以國民黨台北市長參選人來說，尤其是蔣萬安，拿到65萬票應不成問題。蔡預估，年底開票結果，蔣會拿到65萬票、陳時中55萬票、黃珊珊20萬票，蔣跟陳的票數都可能再多一點，但多的數字應有限。