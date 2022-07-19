網上近日掀起「哥吉拉之亂」，有人妻發文抱怨，把老公收藏的哥吉拉公仔送親戚小孩，沒想到卻惹怒老公，不只離家出走、還要求離婚，儘管妻子道歉，老公仍沒有原諒，事件引發各界討論，資深媒體人、作家蔡詩萍就有感曬出他收藏的台鐵紀念公仔，並直說：「感謝太座，讓我始終留著這對公仔啊」，不過公仔的體型實在太巨大，也引發網熱議。

蔡詩萍今（19日）早在臉書分享臺鐵120週年紀念公仔，發文開頭第一句就感謝妻子：「感謝太座，讓我始終留著這對公仔啊」，蔡詩萍坦言，看到「哥吉拉事件」讓他很有感：「哇，原來世間這麼多惱公（老公）長不大喔！」認為人再老、再世故，心中還是有「彼得潘情結」，藉著收藏撫慰內心的疲累。

蔡詩萍指出，這對臺鐵120週年紀念公仔是限量版，「很不好買，我花了很大的心力，才各別收購到，當然捨不得脫手」，而結婚近20年來，儘管公仔再巨大、造型搶眼，但仍都會在屋內收藏，蔡詩萍也嘴甜向妻子林書煒喊話：「感謝啊，太座，這對公仔其實蠻值錢的啦！」

最後，蔡詩萍也對哥吉拉人夫提出建議：「好好對太座傾吐為何迷戀哥吉拉的情結，說不定，太座會更懂她身邊男人內心深處，那座秘密花園之祕徑的」，認為另一半懂得疼惜丈夫「長不大的男孩」那部分，也是配偶之間最美的事。

至於這對紀念公仔有多大？蔡詩萍就拿出酒瓶當比例尺，對比之下吸引網留言：「太座安得好公仔沒煩惱」、「老婆對您真的是真愛，這麼大這麼佔空間，要我就…」、「好佔空間啊！尊夫人心腸真好！」、「一度找不到酒瓶在哪，找到了才發現公仔真的很巨大耶」。