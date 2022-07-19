新北市1名杜姓女學生，去年在路上被化妝品品牌銷售員要求協助填問券，強迫推銷3萬300元的產品，且不給退貨，杜女憤而提告要求化妝品公司還錢。法官認為該公司為了規避《消保法》訪問交易之退費規定，違反《民法》誠實及信用原則，故要求該公司返還杜女3萬300元，可上訴。另，公平會也認定該公司行銷手法為欺罔行為，依違反公平交易法處2500萬罰鍰。

據判決書指出，杜姓女學生於110年9月從景安捷運站回家時，遭知名化妝品公司旗下品牌銷售員，要求填寫問券，杜女答應後，對方將她帶進店內，以她肌膚泛紅需改善等理由，推銷要價300元的絲瓜精華露，又告訴杜女要價9800元的方案，認為她可以用肌膚檢測測試產品效用，但並未告知檢測視同同意支付方案費用，檢測結束後店員要求她支付1萬元檢測費，還堵住出口不讓杜女離開，強迫推銷杜女購買半套3萬元產品，由於杜女已困在該店長達一個半小時，杜女最終以簽帳金融卡方式消費3萬300元。事後向店家協商退款時遭店員態度惡劣拒絕，還狠瞪她。杜女氣得告上法院，要求該公司公司賠償3萬300元。

化妝品公司辯稱，杜女是被免費肌膚檢測活動吸引，而杜女是成年人，應有判斷推銷商品的購買能力，且店員販賣產品前，均會跟消費者確認實體商品買賣並不適用7日退換貨，杜女當時同意並簽約，故不能主張解除契約，請求返還3萬300元。

新北地院法官認為，消保法規定若交易模式為訪問賣賣，消費者可以在商品猶豫期間內向商家解除契約，雖該公司主張杜女購賣的產品已拆封，但法官表示，杜女購買的產品多達18樣，很難想像杜女能在當下全部拆封使用，認定該公司是為了規避《消保法》訪問交易之退費規定，且其行銷手法讓消費者受到「重大不利益」，違反《民法》誠實及信用原則，故要求化妝品公司返還杜女3萬300元，可上訴。

此外，公平會於本月8日認定，該化妝品品牌於全台各分店，銷售美容商品過程中隱匿關於商品及做臉服務之重要交易資訊，誤導銷售民眾做臉服務，謊稱以優惠價格購買產品，還採取不當措施妨礙民眾行使退費權利，整體行銷手法為欺罔行為，依公平交易法，處該公司2500萬罰鍰。