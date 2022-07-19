大陸央視新聞報導，中國透過司法民事訴訟途徑追索流失海外文物的標竿性案件之一宋代高僧坐化「章公祖師肉身坐佛像案」。福建省高級人民法院19日二審宣判，維持三明市中級人民法院一審關於荷蘭收藏家應返還章公祖師肉身佛像的判決，上訴人收藏家應將肉身菩薩歸還給福建省三明市大田縣吳山鄉陽春村及東埔村民委員會。

福建省高級人民法院19日依法對上訴人Oscar Van Overeem（音譯奧斯卡·凡·奧沃雷姆，下稱奧斯卡）與被上訴人福建省大田縣吳山鄉陽春村民委員會、大田縣吳山鄉東埔村民委員會、原審被告Design ＆ Consultancy B.V.（音譯：設計及諮詢私人有限公司）、Design ＆ Consultancy Oscarvan Overeem B.V.（音譯：設計諮詢奧斯卡·凡·奧沃雷姆私人有限公司）物權保護糾紛二審一案進行公開宣判。

二審法院經審理查明，宋代高僧章公祖師坐化的「章公祖師肉身坐佛像」原供奉於福建省三明市大田縣吳山鄉陽春村普照堂。1995年12月14日，佛像被盜。奧斯卡主張1996年在荷蘭阿姆斯特丹買受取得涉案佛像，但未提供佛像來源的相應交易憑證。2015年3月，佛像在被盜近20年後經奧斯卡許可，在匈牙利自然科學博物館公開展覽。

二審法院認為，訟爭的章公祖師像屬於非法出口的被盜文物，兼具人類遺骸、歷史文物、供奉信物等多重屬性，反映中國閩南地區傳統習俗和歷史印記，是當地村民長期供奉崇拜的信物，與當地村民存在特殊情感，於法於理於情均應返還，故作出如上判決。

各方當事人的代理人到庭參加宣判。

2020年12月，福建三明中院對該起物權保護糾紛案作出一審判決書。央視新聞當時點評，在長達37頁、2萬多字的判決書中，對雙方當事人及其委託訴訟代理人在本案中爭議的焦點問題，逐一作出認定，彰顯了中國法院的司法能力與水準。三明中院所作出的判決結果，為中國透過民事司法管道追索流失文物開闢了新的路徑，屬標竿性、突破性、開創性的裁判。

一審判決指出，章公祖師肉身坐佛像在其誕生地、長期保存地是重要的信物，承載著當地眾多信眾的精神寄託。該佛像也只有回歸其誕生地和長期保存地，才能真正具有融入眾多信眾日常生活的生命力。章公祖師肉身坐佛像作為集體所有的傳世文物，於法而言，陽春村和東埔村村民對章公祖師肉身坐佛像的集體所有權受法律保護。作為祖師信仰的信物，於情而言，章公祖師肉身坐佛像應當返還給信眾村民。作為人類遺骸的文化財產，於理而言，章公祖師肉身坐佛像亦當回歸其原始文化氛圍和故土環境。

在章公祖師肉身坐佛像被偷盜、未經中國政府許可非法出口到國外後，陽春村委會和東埔村委會有權代表集體行使所有權，跨境追索，要求非法占有人返還流失的珍貴文物。