蛋荒至今未解，蛋商公會證實，明(20日)起雞蛋再漲2元，產地價從每台斤40.5元漲至42.5元、批發價從每台斤50元漲至52元，再創歷史新高！蛋商公會表示，缺蛋原因包括飼料價格昂貴、天氣炎熱產蛋率下降、禽流感，以及換羽抓雞速度太快等因素，目前每天缺蛋至少100萬顆以上。

台北市蛋商公會理事長高傳謨表示，今年至今蛋價漲了6元，除了飼料價格受國際原物料影響，天氣炎熱也讓母雞產蛋率下降，但最大原因還是換羽抓雞速度太快，造成供應不及。

高傳謨透露，本來上個月雞蛋價格要跌，因學校放暑假銷路變差，加上飼料貴繼續養老雞不划算，有些雞齡已到的母雞過年就該換羽，所以蛋農因應可能的跌價，一窩蜂換羽抓老雞，但年輕的還沒下蛋，造成價格不降反升，加上高屏地區禽流感疫情依舊，所以導致缺蛋。

高傳謨說，國內每天雞蛋需求約11-12萬箱，現在每天缺口至少有5000箱以上，等於日缺100-200萬顆，不過現在慢慢中雞的量也開始出來，之後換羽母雞產蛋量提高，預期1個月後缺蛋情況會比較趨緩。

中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，雞蛋價格持續創下歷史紀錄，飼料價之前每公斤10元，現在已經漲到16元，然而現在蛋中雞數量還沒辦法補足，雖然農委會有緊急進口3萬隻種雞，但因為外國延長交貨，沒辦法一次到貨，也就沒辦法達到預期目標。