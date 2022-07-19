H級辣模辛尤里擁有傲人魔鬼身材，作風大膽的她常放送破尺度辣照，總引起網友熱議，日前她在醫院時沒穿好病人服，傲人上圍直接大方見客，讓所有人看了狂噴鼻血，沒想到稍早曬出只穿著內褲的照片，不吝嗇嶄露自己火辣身材。

辛尤里近日開刀住院，原本預計明天可以出院，但她跟醫生表示會認床要回家，因此獲准提早出院，她也透露未來最痛的應該是復健過程，但也強調這次照顧她的護士跟復健師都超溫柔，尤其主任醫生早上6點多就來探病，讓她坦言滿滿感動，也顛覆自己對醫院的刻板印象。

由辛尤里發佈於 2022年7月18日 星期一

辛尤里接著附上兩張照片，只見她彎著身子靠在病床上，對著鏡頭笑到眼睛瞇成一條線，雖然沒像上次一樣把衣服脫掉，直接赤裸上半身，但這次下半身只穿著內褲，大方露出蜜桃翹臀及一雙修長美腿，充滿無限遐想的畫面，讓網友看的血脈賁張，紛紛留言：「你住的醫院好火辣，我也想生病」、「確定醫生來探病穿這樣好嘛」、「我要是醫生就算半夜三更，也要去尋房關心」、「出院也好～不然醫生會暴動」。

辛尤里曬出右手照片，只見纏著紗布充滿血跡，看起來怵目驚心。(辛尤里臉書)

辛尤里接著曬出右手的照片，只見纏著的紗布充滿血跡，看起來怵目驚心，她也透露病況：「這次傷口特大….而且痛了我一個晚上，半夜跑去護理站拿止痛藥，這次要好好復健了，再痛都要讓傷口癒合的完美，我有好多需要右手幫忙完成的夢想」，但仍不免擔憂左手不夠靈活處理大小事宜。