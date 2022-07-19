高雄輕軌C20站至C24站路段今天起進行行車測試，至10月正式通車前。高市捷運局提醒民眾開車經美術館路、中華一路、大順一路等與輕軌共用路權路口時，遵照交通號誌及義交指揮。

高雄輕軌營運範圍目前為C32凱旋公園站經C1籬仔內站至C20台鐵美術館站，營運路線達26站共14.7公里，沿線與高雄捷運、台鐵轉乘，營造優質大眾運輸環境。

高雄市政府捷運工程局長吳義隆表示，C20站至C24站路段今天的行車測試至10月正式通車前，輕軌車輛將持續不定時於該路段行駛，提醒民眾開車經美術館路、中華一路、大順一路等與輕軌共用路權路口時，遵照交通號誌及義交指揮通行，確保人車安全。

為擴大高雄輕軌營運服務範圍，以期10月達成「C20台鐵美術館站至C24愛河之心站」路段通車目標。目前C20站至C24站經過的美術館路與大順路路段軌道已鋪設完成，車站及沿線機電設備已完成階段性安裝，在初步淨空檢查後，今天起進行測試作業。

捷運局機電工程人員表示，上午利用路軌兩用車聯結首列輕軌車輛慢速推行進入路段執行行車淨空檢查作業；後續輕軌車輛將正式於C20站至C24站路段行駛並測試車輛與機電各子系統間界面功能。包括確認輕軌車輛與供電、號誌、通訊等系統間靠站充電、行車路徑聯鎖設定、行控中心通訊等功能運作正確安全無虞，完成後接續進行系統整合測試與系統穩定性測試，達成通車目標。（編輯：孫承武）1110719