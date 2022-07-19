章公祖師肉身坐佛案曾由大陸官方《人民法院報》評選為「中國2020年度人民法院十大案件」。坐佛原始所在的福建省三明市大田縣政府強調，會加大追索力度，整合各方力量，繼續以多種管道與藏家加強溝通交流，爭取章公六全祖師早日歸來。

大田縣文體和旅遊局說明章公祖師肉身坐佛追索情況稱，1995年農曆十月，章公六全祖師肉身坐佛被盜。2015年3月6日，村民林永團在英國《每日郵報》中看到一則報導「正在匈牙利自然博物館展出的一尊來自中國的千年佛像，經過CT檢驗，內端坐著一位打坐和尚，據研究，佛像裡的和尚應生活於西元1100年左右」，一眼就認出該尊佛像就是1995年被盜走的章公祖師。

從章公祖師現身後，陽春村、東埔村在當地政府的指導下成立了大田縣章公祖師文化保護協會，有條不紊的開展追索事宜。2015年11月，陽春、東埔兩村委會授權由中荷兩國律師組成的團隊開展訴訟，向荷蘭藏家奧斯卡·凡·奧沃雷姆追索章公祖師肉身像。

2016年3月，大陸國家文物局局長劉玉珠表示，文物局通過多種方式與荷蘭方面交涉，在協議時，中方曾表示可酌給經濟及精神補償。但章公祖師像持有人無視中方訴求，提出高額2000萬美元的補償和指定存放地點等中方無法接受的條件，導致協商未取得實質成果。

2020年12月4日，福建省三明市中級人民法院公開宣判「章公祖師」肉身坐佛追索案，判令被告奧斯卡·凡·奧沃雷姆在判決生效之日起三十日內向原告福建省大田縣吳山鄉陽春村民委員會、東埔村民委員會返還案涉「章公祖師」肉身坐佛像。

中國人民大學民商事法律科學研究中心研究員楊立新對該案指出，對於遺失物，大陸《民法典》規定採取「所有權人或者其他權利人有權追回遺失物」的方法，准許權利人追索遺失物，即使遺失物透過轉讓被他人佔有，權利人也有權向無處分權人請求損害賠償，或者自法定期間內向受讓人請求返還原物。這樣的規定，有利於追索中國流失海外的文物。

楊立新認為，對於流失海外的文物，只要能夠確認流失的文物為中國的民事主體所享有，就可以依據這一規定追索，保護和保存文化遺產。章公祖師佛像被人盜竊後，有證據證明匈牙利自然科學博物館展出的佛像就是被盜的章公祖師肉身坐佛像。因此，依照規定，權利人有權起訴追索遺失物，法院依法判決被告向原告即章公祖師佛像的所有權人返還章公祖師佛像，於法有據，合理合法，不僅保護了權利人的權利，也為中國追索流失海外的文物提供了極為重要的判例依據。