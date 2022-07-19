台積電優渥的薪資及福利，吸引許多人搶破頭，有名台積電員工在Dcard上曝光公司的9大福利，抱怨上述這些福利加起來，還不如來個旅遊津貼或是健檢補助比較實際，引發其他網友熱烈討論。

原PO發文列出台積電的9大公司福利，包括公司內部擁有台系最強餐廳「媲美南部百貨美食街」；星巴克能有9折優惠；輪動櫃位很讚，曾看過陶板屋便當；竹科一堆特約商店可以折價；速食店有9折優惠；以及7-11購物享85折；在公司打外線不用錢。

其他還包括健身房團體課程便宜，而且運動可以報加班；就連運動館游泳池三溫暖設施都很高級，原PO表示，記得一次只要50元、CP值高，甚至更衣間還有暖風機。

不過以上9大福利，原PO卻認為更希望有旅遊津貼或是健檢補助，另有台積電資深員工提到，雖然公司沒有補助健檢費用，不過只要是滿年資的員工，每年都會提供市價約1~2萬額外的基本健康檢查；另外，婚假能延到指揮中心解散後一年，這點也很不錯。

另有台積電員工表示「這種東西拿出來說是福利會笑死人啦」、「好啦幫你加碼福利，超商24小時，加班再晚都不用怕肚子餓」、「在gg工作聽到滷肉(聯詠暱稱)的同學說他們旅遊補助一年6萬還發現金，我瞬間閉嘴，滷肉壓倒性獲勝」、「華碩聽說也蠻猛的，員工餐廳跟美食街差不多」、「這些我都不要，可以換準時下班回家陪老婆和寵物嗎？」。