澎湃新聞報導，據稱，章公祖師俗名章七三，法號普照，全稱「開山恩主顯化六全章公祖師」，由清代大學士李清時賜名，法號普照。北宋年間出生於大田屏山，皈依佛門後廣結善緣，普度眾生。北宋元佑年間（西元1086年至1094年）圓寂，傳聞章公圓寂後，肉身不腐，百姓便用漆泥護住其身，再貼上金箔，將其塑成一尊肉身佛像，被塑成金身後，供奉於大田縣吳山鎮陽春村和東埔村共同擁有的普照堂。

其年代久遠僅次於禪宗六祖慧能，居第二位，是大陸僅存的十餘尊肉身菩薩之一，其珍貴程度無論是從文物意義上、歷史意義上，還是宗教意義上都不可估量。

1995年12月，「章公祖師」肉身坐佛遭人盜竊，村民向公安機關報案，但坐佛下落不明。

2015年3月，匈牙利自然科學博物館展出一尊肉身佛像，引起轟動。福建的村民認為該尊佛像即為被盜的「章公祖師」。隨後福建省文物部門表示初步確認展出的「肉身坐佛」就是20年前被盜的章公祖師像，該佛像持有者荷蘭藏家隨後撤展。

2015年11月，陽春村和東埔村村民委員會代表全體村民授權中荷律師團隊進行「章公祖師」肉身坐佛的追索訴訟，並在中國和荷蘭兩國進行平行訴訟。

2016年5月，律師團向荷蘭法庭提交起訴狀，要求法庭判決荷蘭藏家歸還佛像。

2017年7月14日，荷蘭阿姆斯特丹地區法院就該案舉行了首場聽證會。

2018年12月12日，荷蘭阿姆斯特丹地區法院判決，駁回有關中國福建村民向荷蘭藏家追討章公祖師肉身坐佛像的起訴，理由是不清楚中國的村民委員會是否有權提起法律訴求。

2020年12月4日，福建省三明市中級人民法院一審宣判，判令被告荷蘭藏家返還案涉「章公祖師」肉身坐佛像。