擱置廢棄多年的台中市西區聯勤招待所，曾是美軍俱樂部，也是全台保存最完整的美軍招待所，未來改建後將作為社福基地。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市長盧秀燕表示，改建後的聯勤招待所將作為台中市的社福基地，預計8月開工，2024年底完工。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

前後歷經3任市長，延宕近10年的台中市西區聯勤招待所改建計畫終於將進行改建，台中市長盧秀燕19日表示，將興建地上4層、地下3層的「非營利組織與志工發展中心」，未來作為社福基地使用，工程13日已經決標，預計8月開工、2024年底完工。

前身為美軍俱樂部的聯勤招待所，是全台現存保持最完整的美軍招待所，見證昔日中美協防的歷史；前市長胡志強任內規畫改建，並編列7.2億元工程總經費，卻因市府團隊更迭，變更設計而使得工程一波三折，最後一度擱置無法動工。

盧秀燕表示，廢棄多年的聯勤招待所，在胡志強市長任內，請託當時擔任立委的她，積極向國防部爭取無償移撥給中市府，作為社會福利設施用地。

期間歷經文資處列冊追蹤、植栽保存議題、預算刪減、興建計畫變更等過程，耗時約10年，2018年底她上任後，以社福基地、保護老樹、保護文史等三方面並進、加速進行，工程7月13日已決標，下個月即將開工，2024年底可完工。

盧秀燕強調，上任後秉持「開不了工的要開工，完不了工要完工」的理念積極推動建設，尊重與廣納團體及在地居民需求，並調整規畫內容，未來將成為新舊共融、樹木林蔭環繞的社福基地，培育台中市社福志工的搖籃，提供社會服務及福利、長者照護、婦女及嬰幼兒日間托育等服務。

建設局說明，「非營利組織與志工發展中心」1樓為親子館、高齡友善就業商店、世代共融基地和聯勤展示廣場；2樓規畫婦女發展基地和公托；3、4樓作為非營利組織和志工服務中心，提供共享交流的多元空間。地下3層則都作為停車場，將有效紓解周邊停車問題。