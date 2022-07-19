學校與職場生活差很多，有些社會新鮮人剛入職場時，總會覺得不適應，但有些人恰好相反，知道如何與人應對，在職場上混得如魚得水。《靈匣網》分享5個畢業後能迅速融入社會的星座，他們情商與智商都很高，就連貴人運也很旺。

1.牡羊座

牡羊座為人仗義，不會對特定的人保有私心，就算對方很窮或常被人嫌棄，他們也不會有所表露，甚至會花更多心思在對方身上，不希望有人受到歧視，在職場上保持一視同仁的態度，也因為他們正直的性格，剛踏入職場後，與同事的關係都很好，很少人會討厭他們，甚至會受主管賞識，升職加薪也是常有的事。

2.雙子座

雙子座的智商很高，但他們的情商更高，無論遇到怎麼樣的人，他們都能應付，即使是難以相處的人，雙子座也能搞定，把對方變成自己重要的人脈，這些人在關鍵時刻，不僅能幫雙子座度過難關，還可以提供他們往上爬的機會，而雙子座受到幫忙後，也懂得知恩圖報，有機會就會回饋對方，對方日後自然也更願意幫助他們。

3.天秤座

天秤座的貴人運旺，即使遇到麻煩，也總會有人伸出援手幫忙，事業中也是如此，而且他們智商高，又善於學習，還懂得靈活運用知識，因此很多時候，別人解決不了的難題，都是他們解決的，工作能力強，在職場上不只受主管信任，同事也非常佩服他們，天秤座剛踏入社會後，能迅速融入群體，不僅能處理好問題，還能收獲人心。

4.天蠍座

天蠍座非常了解自己，知道個人的優勢在哪裡，就算處於劣勢環境，他們也能分析出哪些人可以被自己利用，因此很多人認為，天蠍座非常懂得鑽營，就是這個原因，天蠍座在交友上會慎選，大多選擇對自己有用處的人，在職場上可說是非常有優勢，能夠迅速融入社會，交際手腕高，但也容易給人巴結權勢的感覺。

5.水瓶座

水瓶座智商並不出眾，但他們非常努力，因此工作能力很不錯，雖然情商也不高，個性非常耿直，不擅長用迂迴的方式解決問題，而且不會去傷害別人，若看到有些人故意陷害他人，還會感到不滿，經常仗義執言，也因為他們人品好，所以積累不少人脈，讓他們剛踏入社會後，就有不少人願意幫助他們。