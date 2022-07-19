中央流行疫情指揮中心今宣布口罩政策鬆綁，即起放寬騎機車、腳踏車及戶外工作者於空曠處免戴口罩，引起網友熱烈討論，不少人看到騎車免戴口罩這一點，紛紛吐槽說這很不實用，早在疫情之前，多數人騎車就會戴口罩，可見大家騎車戴口罩不是因為防疫，主要是因為空汙嚴重，不戴口罩等於狂吸廢氣，誰敢不戴。

口罩政策鬆綁的消息曝光後，引起網友熱烈討論，不少人吐槽說，沒疫情的時候多數台灣人就會戴口罩騎車，因為空氣實在太髒，所以現在宣布騎車免戴口罩，似乎不是很實用。「戴著較好，空氣品質好差」、「機車族還是戴著好，畢竟空氣品質不是很好」、「天氣熱死了，會戴是為了防空汙和防曬」、「空汙嚴重，誰敢不戴」、「什麼鬼啊！騎車才是要戴口罩好嗎？騎車沒戴口罩吸廢氣嗎？」

另有許多網友看了新規定後大呼，都開放成這樣了，為什麼不乾脆全面解禁口罩？「乾脆都不要戴了，室內用餐都沒在戴，戶外在戴三小」、「開放內用，但是戶外還是要戴口罩，這是什麼防疫措施」、「怎不直接宣布，即起與病毒共存，都不用戴口罩了」、「所以下機車以後就要立刻戴起來」。

不過，也有網友表示，最近天氣真的太熱了，開放騎車不用戴口罩真的爽，要不然真的熱到快喘不過氣。