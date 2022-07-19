天主教靈醫會與希望合唱團，將於8月6日在宜蘭演藝廳舉辦「一起去澎湖，那裡需要我們」澎湖惠民醫院重建公益音樂會；由屏東孩子的美聲與宜蘭在地交響樂團附設弦樂團，共同譜出動人的美麗樂章，一起募款重建經費。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

天主教靈醫會與希望合唱團，將於8月6日在宜蘭演藝廳舉辦「一起去澎湖，那裡需要我們」澎湖惠民醫院重建公益音樂會；由屏東孩子的美聲與宜蘭在地交響樂團附設弦樂團，共同譜出動人的美麗樂章，一起募款重建經費。（羅東聖母醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

天主教靈醫會與希望合唱團，將於8月6日在宜蘭演藝廳舉辦「一起去澎湖，那裡需要我們」澎湖惠民醫院重建公益音樂會；由屏東孩子的美聲與宜蘭在地交響樂團附設弦樂團，共同譜出動人的美麗樂章，一起募款重建經費。

院方評估澎湖未來照顧需求，希望打造一座服務近160位長輩的長照家園，及居家長照每年2400人次的服務；重建的惠民醫院總樓地板面積擴大為3583坪，設計2棟大樓，分別為4層樓的長照區、5層樓的醫療專區，於去年12月28日辦理動土典禮，預計今年開工，3年期程建造完成。

澎湖惠民醫院新院區是集結長照、門診、住院、透析、復健及居家護理等醫療與長照兼顧的園區，重建經費為5.5億元，尚缺3分之1的金額，急需大眾幫忙；

重建計畫總經費遠高於台灣本島同水準建築、基地的興建費用，因建材、運費及工程人員都需仰賴本島支援。

宜蘭澎湖同鄉會理事長董麗玉理表示，同鄉會的成立是讓在宜蘭的澎湖鄉親能更凝聚，一起為故鄉做些事；在澎湖家鄉有惠民醫院的照顧，來到宜蘭有羅東聖母醫院的照護，是一份很深的緣分，很高興在宜蘭能為家鄉惠民醫院重建盡一點心力。

董麗玉特別感謝，秀春基金會、宜蘭三鐵協會、蘭陽博物館、華南銀行、聯禾有線電視及澎湖的海洋公民基金會、大地珠寶有限公司、海安遊艇有限公司、海有航運股份有限公司、垣登室內裝修工程有限公司、證券櫃檯買賣中心等團體單位一起支持音樂會及澎湖惠民重建計畫。

羅東聖母醫院說明，此次公益活動凡捐贈「澎湖惠民醫院重建計畫」1000元，即贈送8月6日音樂會門票1張，希望大眾共同關心澎湖長照醫療傳遞溫暖給澎湖在地的長輩與鄉親，共同完成照護園區的夢想。