警方查獲市價千萬元卡西酮。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方查獲約5公斤卡西酮、250公克K他命、5包毒咖啡包、攪拌器、電子磅秤、150000元現金等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方將高男、王男移送橋頭地方檢察署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄29歲高男、26歲王男租在澄清湖畔某別墅社區，將毒品分裝成咖啡包再請小蜜蜂賣，另外也在別墅內開毒趴，每次開趴時都吵到周圍鄰居，行徑相當大膽。高雄市刑事大隊獲報，日前在社區內埋伏，等嫌犯友人開車進別墅時，持槍攻堅逮捕。在別墅內查獲市價千萬卡西酮、K他命等毒品證物，並逮捕高男、王男，全案依《毒品危害防制條例》，移送橋頭地方檢察署偵辦。

高男、王男2人選在澄清湖附近高級別墅社區作為據點，在別墅內從事將三級毒品卡西酮分裝成咖啡包，再將咖啡包定量分批給小蜜蜂賣，再向其抽成獲利。除了分裝咖啡包外，更有多次深夜在別墅內溫泉浴池舉辦吸毒趴，伴隨著吵雜的聲音與吸食K他命的臭味，每次都讓附近鄰居不堪其擾。刑大月初獲報，經蒐證掌握別墅社區位置，14日便在社區地下停車場埋伏。

待警方見嫌犯友人開車找他們開趴，下車時遭警方持槍喝令：「站住！不要動趴著！」將友人制伏，隨後進入別墅將高男、王男逮捕，在屋內查扣毒品約5公斤卡西酮、250公克K他命、5包毒咖啡包、攪拌器、電子磅秤、150000元現金等證物。

據了解，高男、王男從國外進口市價約1千萬元卡西酮半成品，在將卡西酮提煉後分裝成毒品咖啡包，經計算能獲利約5000萬元。而現場發現150000元現金，初步研判有些已流入市面，警方將2人移送法辦。

高男、王男所承租的豪宅社區，每月租金就要約4萬元，裡面包含自家小花園、溫泉浴池等，2人看中此社區鄰居少出入單純，不容易被發現，企圖規避警方查緝。但自以為不容易被發現就在別墅內高調辦毒趴，如此大膽行徑最終還是栽在自己手裡。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！