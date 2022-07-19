對於尚在進行的DSME(韓國大宇造船海洋工程)罷工事件，韓國總統尹錫悅19日表示，這是一樁非法抗議活動。外界臆測，既然韓國政府現在已定調不符合法律，近日應該就會有動作讓這件勞資糾紛畫上句號。

這整件事情發生在6月底左右，有百來家左右DSME工程承包商，因要求加薪30%未果，於是發動占領位於第2大城釜山南部的巨濟，也是DSME大本營所在地內造船廠的幾個主要碼頭至今。

排名韓國第3大造船廠的DSME估算，從抗議到現在約20天左右，已經累計蒙受至少4億美元損失。因為無法繼續生產以及新船交付作業遭到中斷，DSME日損260億韓元，約1974萬美元。

尹錫悅指出，不應容忍此類非法行為。至於韓國政府會不會出手干涉讓此罷工結束，尹則回應，韓國民眾以及政府已經等得夠久了。18日，韓國財政部先出來喊話，這個占領碼頭事件完全是非法行為，依社會法律以及規範，應嚴厲回應才行。

2022年迄今，對已拿到來自全球18張LNG(液化天然氣)運輸船訂單的DSME來說，這次罷工顯然已威脅到整個造船時序。尤其DSME目前又短缺至少數千名工人，其中大部分是電焊工，因為新冠疫情期間，新船訂單銳減下，許多勞工都被迫在那時失去工作。

此外，DSME也說這次被承包商占據碼頭，也威脅到其它合作廠商約10萬名工人的工作權益，進而影響到日常生計。2022年初，歐盟以有違公平競爭之由，曾反對韓國現代重工與DSME一樁約20億美元規模的合併案。