中鋼公司攜手成功大學成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，今（19）日在中鋼集團總部大樓簽署MOU。（柯宗緯攝）

中鋼公司攜手成功大學成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，今（19）日在中鋼集團總部大樓簽署MOU。（柯宗緯攝）

中鋼公司攜手成功大學成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，今（19）日在中鋼集團總部大樓簽署MOU。中鋼董事長翁朝棟坦言，鋼鐵產業面對2050淨零碳排是嚴苛的挑戰，但這條路非走不可，感謝成大成立研發平台，期待讓淨零時代的春天，就從南台灣出發。

今天下午中鋼董事長翁朝棟與成大校長蘇慧貞共同簽署MOU，雙方為邁向2050淨零碳排攜手踏出重要的一步。翁朝棟指出，中鋼去年成立50周年，而成大去年成立90年，這是中鋼首度與研發型大學合作，規畫成立「負碳科技氫能冶金共研中心」，借重成大龐大研發資源、跨域人才等資源，盼達到淨零目標。

翁朝棟不諱言說，鋼鐵產業是高碳排產業，未來如何做到淨零碳排是重要課題，因此中鋼年2月在公司治理暨永續委員會下成立「節能減碳及碳中和推動小組」，匯集資源投入減碳工作和技術研發，在衡量公司营運發展和國內再生能源發展規畫下，完成中鋼碳中和路徑擘劃，並積極展開各項行動方案。

為達成2050年淨零碳排長期目標，翁朝棟指出，中鋼規畫2項極低碳鋼鐵生產技術，其一是二氧化碳捕捉封存（CCUS），其二為建立氫基直接還原鐵製程，亦即將鐵礦以綠氫還原成直接還原鐵（DRI），再投入電爐生產鋼液。

身為成大傑出校友的翁朝棟說，成大是中鋼創新技術的長期合作夥伴，在再生能源、CCUS 等領域具有前瞻的技術基礎，期許共研中心的成立不僅協助中鋼2025年落實「能效提升」的短程減碳目標，另為2050年碳中和蓄積厚實的研發能量。

蘇慧貞指出，為解決全球暖化問題、實踐環境永續的目標，成大去年主導建置國內首座負碳排示範工廠，籍由科學研發及創新科技為人類生活帶來橫跨社會、科技、經濟、環境的正面影響力。

蘇慧貞提到，未來成大結合中鋼公司啟動「負碳技術氫能冶金共研中心」，將透過產學合作、人才培育與技術研究，塑造共研中心成為綠色能源與永續產業相關知識與理論的創新基地。