新北市新莊區本月13日發生1起搶案，1名陳姓男子受老闆之託，到新知五路附近替老闆收取販售虛擬貨幣的款項240萬，他與買家蔡姓及趙姓男子相約見面交付款項後，隨即遭另2名男子當街搶走貨款，陳男事後報警，經警方調查後發現，竟是蔡男及趙男合謀2名友人自導自演的案件，警方不斷追查後，分別於15日及18日逮補4名嫌犯到案。

據了解，被害者陳男的老闆販售虛擬貨幣給買家蔡姓及趙姓2名男子，陳男受託前往面交收取貨款，雙方相約13日晚間6時許，在新北市新莊新知五路一帶交易，蔡、趙2人開白色BMW轎車赴約，並讓陳男上車交易，待陳男收取貨款走下車，突然遭2名頭戴安全帽的男子持辣椒水噴灑，隨後搶走陳男手上的禍款，再開車逃離現場。

陳男遭搶後，立刻打電話向警方報案，新莊分局警方立即組成專案小組進行調查，後來查出這是一起自導自演的搶案，動手搶劫的匪徒是買家蔡男及趙男的范姓、金姓友人，4人早就合謀串通，要在交易當時上演一齣搶案，實際上是想將交付出去的款項搶回。

警方經不斷調查、追緝，先於15日在桃園機場攔截拘提正想搭機潛逃出境的蔡姓及趙姓2名犯嫌，接著再於18日范、金2名共犯逮捕歸案。4名嫌犯遭逮後，坦承是為了償還債務，才設計這起搶案，相關款項已經花費殆盡，不過警方仍在持續調查是否有其他共犯及涉案原因，訊後依強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。