台南市政府環保局舉辦的「尚好肥」兌換活動曾獲得熱烈迴響。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局城西廚餘高速發酵廠利用家戶廚餘製成的肥料，品質獲得行政院農委會的認可，並核發雜項肥料登記證，目前命名為「尚好肥」，預定8月底上市，這也是全台第一張由環保機關以熟、生廚餘做成肥料，且取得雜項肥料登記證的品牌肥料。

環保局指出，「尚好肥」是該局繼10年前推出「尚介肥」以來的第二款品牌肥料，能將家戶廚餘變黑金，預估1年可帶來50萬元的收入，不僅增加廚餘去化的管道，還能增加市庫收入。

環保局因應非洲豬瘟為廚餘停止養豬政策預做準備，從2019年即著手建置廚餘高速發酵廠，傳統廚餘堆肥60天才能將廚餘轉化成堆肥，廚餘高速發酵廠10天就能將廚餘變肥料。

環保局還說，「尚好肥」的氮含量較高，較適合在長葉子的生長期，以及以葉部為食用（如蔬菜）或觀賞（如草皮，觀葉植物）為主的作物；此外，含磷量也不錯，適用在開花期或以觀花為主的花卉開花植物。

至於10年前推出的「尚介肥」，則是在播種或移植前施用的肥料，也可以當追肥，舉凡在結果的時期，以及以果實收成為主的作物，都很適合。

環保局認為，生廚餘有果皮、水果殘渣、未經烹飪的各式蔬菜殘渣（如皮、籽、菜心、塊莖等），以及沖泡過的茶葉渣、咖啡渣等，「尚介肥」即屬生廚餘肥料；熟廚餘指的是烹飪後的食物類，如米食類、麵食類、豆製品、蛋肉類、加工食品、雜糧類等，回收後主要是用來養豬，「尚好肥」則含有熟廚餘。

環保局強調，「尚好肥」在尚未取得肥料登記證之前，今年初曾以試水溫的方式，連續舉辦3波「資源回收物5倍兌換培養土－黑金大放送」活動，迴響一次比一次熱烈，共有9622人次參與兌換活動，兌換包數19萬3673包，約387公噸；至於散裝培養土也有50餘農民申請，不少申請過的單位都問說可否再次申請，環保局也與安南區城西農民合作種植紅蔥頭，結果蔥頭碩大、收成理想，在在證實「尚好肥」的好實力。