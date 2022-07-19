高雄鋼鐵人19日發布新人事，有「籃球博士」之稱的中華隊教練鄭志龍，返台後加盟高雄鋼鐵人，出任籃球事務營運長一職，負責督導球隊運作與管理，發掘、培訓球隊所需戰力。上個球季末臨危授命接掌兵符的首席助理教練格魯諾維奇，即日起升任總教練，兩人將聯手率領全新的高雄鋼鐵人團隊，目標打進季後賽與挑戰總冠軍。

鄭志龍表示，他的工作是支持與服務總教練，提供總教練所有訓練及比賽需要的人力與資源，把球隊的資源建立運作模式與方式，讓大家在各自崗位上發揮能力，他會努力讓全隊在同一條跑道上，朝同一個方向分工合作、分進合擊。

鄭志龍六月底率領中華隊前往澳洲參加世界盃資格賽第三階段賽事，回國後旋即加盟高雄鋼鐵人。球團表示，將倚重鄭志龍在台灣籃壇的人脈與經驗，替鋼鐵人發掘與培訓所需戰力，強化鋼鐵人球員的籃球技術，也將協助鋼鐵人在南台灣的扎根與發展。

球團表示，鄭志龍是叱吒亞洲籃壇的代表性人物，台灣CBA封館之後，曾到對岸打球，結束球員生涯之後轉往教練職務發展至今，在兩岸有豐富的執教與籃球事務相關經驗，對鋼鐵人的未來發展是如虎添翼。

格魯諾維奇在4月來台，加入鋼鐵人球團運作，出任首席助理教練，4月底接掌兵符，首戰告捷並協助鋼鐵人在主場拿下二連勝，在格魯諾維奇帶兵的三場比賽，鋼鐵人贏了兩場，勝率六成六七。

球團表示，格魯諾維奇升任總教練之後，將全權負責球隊競賽、訓練等相關工作，並向未來新任的總經理及籃球事務營運長做報告。

格魯諾維奇表示，他希望每次練習都能更加精進球員的能力，按部就班為新賽季做準備，讓球隊產生好的變化，他期許大家能打好每一場比賽，目標季後賽與總冠軍，目標一致朝此方向前進。

格魯諾維奇表示，他已經和新的管理團隊溝通過，彼此觀念一致、溝通順暢，他相信球隊整體運作會非常順利。