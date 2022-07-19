桃園市長鄭文燦19日前往蘆竹保管場聽取台61線土石方運輸車輛攔查專案執行成果簡報。（陳夢茹攝）

蘆竹保管場為增加停車空間，將於1個月內拆除油庫。（陳夢茹攝）

為維護桃園市境內國土資源及永續發展，市府執行台61線土方攔查專案，針對非法傾倒廢棄物、土石方來源不明的砂石車強制扣押，已扣留12輛砂石車。市長鄭文燦強調，目前將砂石車視為犯罪工具，扣車是最有效的手段，每輛車開罰6至30萬元不等罰款，挑戰公權力一律以最嚴格的方式執行。

市府自5月起透過跨局處專案小組執行「台61線土石方運輸車輛攔查專案」，警察局、環保局負責第一線攔查、扣車作業，都發局、地政局及農業局等單位協助後續查處偵辦，截至7月11日共攔查84輛砂石車，有21輛未隨車攜帶證明文件，不明流向土石方超過240公噸。

鄭文燦指出，其中有12輛當場遭查扣，7輛放在蘆竹保管場、5輛放在大溪保管場，另有6輛押回來源縣市由當地環保局續辦，還有3輛查獲時已回填，則交由地政局裁處。只要沒有聯單、載送的土石方沒有合法的來源與去處或涉及非法傾倒，一律列為環保犯罪，作為犯罪工具的車輛經扣車後就不得領車，須待地檢署偵辦後，如有必要則將執行車輛拍賣。

「扣車作法雷厲風行，的確有效！」環保局長呂理德說，砂石車每輛價值約4、500萬元，非法業者得知桃園執行扣車作業後，據了解已有些不肖業者轉往南部移動。從源頭扣車讓廢棄物沒機會進入農地造成汙染，台61線農地專案稽查也同步進行中，今年已辦理12場次農地專案稽查。

呂理德表示，透過裝設縮時攝影機、CCTV及X射線螢光分析儀等設備輔助辦案，有4件違反環保法規、6件移送地檢署偵辦、7件違反區域計畫法，其中違反環保法規及區域計畫法者，每件可裁處6至30萬元罰鍰。

呂理德提及，扣車作業需要龐大的保管場地，環保局將在1個月內把蘆竹保管場的油庫拆除，增加停置空間，預估屆時可容納50輛，由於砂石車價格高昂，保管場皆有設置監視保全系統確保車輛安全。

此外，鄭文燦還說，台61線快速道路常有超速、過重及土方運輸車輛非法傾倒等3種非法態樣，市府除了在台61線執行土方運輸車輛攔查專案外，也將請交通局評估設置地磅站，取締重車避免壓壞馬路。