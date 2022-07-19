台南市道172線後壁安溪寮至白河段拓寬工程，原預定工期2年，不過施工過程多舛，開工至今3年尚未完工，讓用路人抱怨連連。南市府說明，期間遭逢疫情缺工、物料上漲等因素，加上近期遇到管線遷移及梅雨季，導致推動進度不順利，相關單位已加緊趕工，預計最快今年8月完工。

市道172線後壁安溪寮至白河段拓寬工程總經費10.83億元，西起於後壁區開元路（台1線），東迄於白河區富民路，全長5.75公里，將原約10公尺寬的雙向單車道拓寬至20公尺的雙向雙車道，並增設中央分隔島、排水系統，且另於安溪國小沿線，做電桿地下化工程。

由於該路段是通往台灣蘭花生物科技園區、關子嶺風景區的重要道路，拓寬後不僅能改善行車便利性，還可帶動周邊土地利用及觀光發展，但這項工程2019年7月開工至今3年，仍在施工中，完工日似乎遙遙無期。

附近賣麵的店家說，拓寬工程開工後，許多民眾避開此路段，改走其他替代道路，來往的人變少，多少都會影響生意。開車族也抱怨，走臨時車道時，一下左彎、一下右拐，車流動線交錯，且路寬狹窄，遇到機車或腳踏車時，得更加注意小心。

南市府工務局說，近日主要是雨季，以及各管線單位遷移時程因無法密切配合，而導致有工程延宕情形，為因應颱風季節來臨，會加緊施工，預估最快可在8月完工，最慢則9月，希望趕在颱風汛期前完工。