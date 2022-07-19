水手J-Rod轟出81支全壘打，決賽不敵索托。（美聯社）

紅雀隊普侯斯做為告別戰參賽，竟以第8種子身分打敗第1種子席瓦伯。（美聯社）

今年全壘打大賽至少出現兩個令球迷難忘的場面，水手21歲新星J-Rod（Julio Rodríguez）成為連續兩輪都擊出30轟的超級菜鳥。紅雀42歲傳奇普侯斯（Albert Pujols）首輪20轟拉下頭號種子席瓦伯（Kyle Schwarber），他的年齡相當於J-Rod的兩倍了。事實上普侯斯第一次參賽的時候，J-Rod才剛出生98天。

普侯斯首輪打完13轟之後，大家紛紛簇擁著向他道別，沒想到席瓦伯也只打13轟，還在延長賽遭到普侯斯擊敗。最後是索托在次輪擋下普侯斯。

Julio Rodriguez put on a SHOW 🤩



32 home runs in the first round ‼️



(via @espn)pic.twitter.com/PO6f89Ts2i — Yahoo Sports (@YahooSports) July 19, 2022

J-Rod雖然敲出史上第2多的81轟，還扳倒了衛冕者阿隆索（Pete Alonso），但沒能拿下冠軍，他在決賽體力不濟敗給同胞索托（Juan Soto）。即使如此J-Rod也是收穫滿滿：「我覺得很酷的是，獎盃最後留在我們的國家（多明尼加），在我們那裡呼吸都是棒球。在這種大場面代表國家出征，對我們來說都是最酷的事。」

大聯盟確保每支球隊都有人打明星賽，J-Rod因此獲得機會代表水手出征。冠軍索托抱回100萬美元獎金。決賽落敗的J-Rod也可獲得75萬美元，比他現有年薪70萬美元還多。

挑戰3連霸失利的阿隆索稱讚J-Rod展現了全壘打大賽該有的樣貌。「我很高興我連贏兩屆，這超難的而且很特別，時候到了總是會有人出來打敗我。」「我今天玩得很開心，我自認表現很棒，但是J-Rod打得更好。」

索托目前是交易傳聞滿天飛的熱門人物，預計身價4超過億美元，他以23歲又266天之齡摘冠，只比岡薩雷茲（Juan González）創紀錄的時候年長1天而已。