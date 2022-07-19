蛋荒至今未解，蛋商公會證實，明(20)起雞蛋再漲2元，產地價從每台斤40.5元漲至42.5元，批發價從每台斤50元漲至52元，再創蛋價歷史高價。農委會表示，價格上漲是因為後端需求增加帶動價揚，因此價格還是回歸市場機制。

農委會畜牧處副處長江文全表示，蛋價上漲原因有以下幾點，一來近期國旅人潮增加，餐飲需求跟著上漲；二來飼料價格仍在高點，蛋農表示價格應反映養殖成本；三來天氣炎熱降低母雞產蛋率，以及母雞換羽等，基於市場機制，因此供需反映在價格。

江文全也指出，預計8月後國際穀物價格會明顯趨緩，也會讓雞蛋生產成本下降，目前國內雞蛋每日供應量約1.3萬箱，這在過去同期是能達到供需平衡的，但其實目前通路上並沒有缺蛋，只是後端需求增加帶動價揚。

有西點業者表示，天氣熱雞蛋生不出蛋，每年固定都有這樣的情況，加上通膨很多飼料成分的價格都在漲，養殖成本抬高一點也不意外，西點業者用蛋量多，勢必要調漲產品價格，否則難以支應食材和人事等營運成本。