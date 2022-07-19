國立台北教育大學今天成立「閱讀與寫作中心」，將結合該校語文與創作學系的專業師資與研發能力，提供國小學童閱讀與寫作能力的訓練，以及相關師資的培訓，建構教學、研究與社會服務三領域跨域整合創新服務。

國北教大校長陳慶和表示，學校致力於整合各系所專業特色，建構教學、研究與社會服務三領域跨域整合創新服務基地或中心，包括：心諮系的「心理諮商暨健康促進研究中心」、特教系的「兒童發展中心」及語創系成立的「兒童閱讀及寫作中心」等三個校內一級單位。

國北教大語文與創作學系，為國內大學院校中少數同時兼具語文教育與創作師資，為全國相關科系中少見的師資結構。師資含括語文教育、華語教育及文學創作、文學研究等領域，無論在教學實務、文學創作上都擁有高度競爭力。

108 課綱上路未久，許多教師、家長及學生仍在適應調整，新課綱以核心素養作為課程發展的主軸，多項核心素養，均需以寫作方式表達呈現，培養學生寫作能力更顯重要。目前「國語文寫作能力測驗」已自學測國文科獨立出來，單獨施測，許多學者專家亦呼籲寫作的重要性。

但目前校園內國語文相關課程時數，遠遠不足學生所需，且因應課程安排，無法聚焦於寫作能力，因此提升寫作能力成了當代教育重要課題，相關需求更是與日俱增。

國北教大「閱讀與寫作中心」將運用其專業提升國小學童閱讀與寫作能力，進而增加學生學測的競爭力，也透過師資培訓提升國小教師寫作教學的專業能力，直接有效的將系所研究成果貢獻於社會，善盡大學社會責任。

國北教大說，「閱讀與寫作中心」不僅只是具備單純的教學功能，更重要的是結合該校語文創作學系於閱讀、寫作上的研究成果，透過研究成果來設計相關課程，直接且有效的將學院研發成果推廣至社會，並提供校內學生實習及工讀機會，同時提升學生畢業後就業能力。