瑞典卡車和汽車製造商富豪汽車(Volvo)周二公布第二季營業利益成長優於預期，並表示，公司已經成功減緩供應鏈中斷和原物料成本上升的影響。

該卡車、營建運輸工具、公共汽車和汽車引擎製造商的第二季調整後營業利益來到137.5億瑞典克朗(約13億美元)，高於去年同期的97.3億瑞典克朗，並且優於Refinitiv調查分析師預期的121.7億瑞典克朗。

總部位於瑞典Gothenburg市的富豪表示，目前半導體晶片和汽車元件的全球供應鏈仍然不穩定，並且無法對之進行預測。執行長Martin Lundstedt在聲明中表示，因此，集團的卡車和其它部門的生產將繼續會出現中斷或暫時停工的情形。

富豪表示，第二季卡車的訂單為年減8%；該集團旗下卡車品牌包括自己的富豪品牌，以及Mack和雷諾。

即使銷售市場從疫情解封當中逐漸復甦，但全球半導體和汽車零組件的短缺，以及貨運能量的缺乏，依舊給富豪帶來壓力。