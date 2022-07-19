竹東河濱公園前後2個生態池「破洞」無法蓄水，仍是「青青草原」。（羅浚濱攝）

竹東頭前溪河濱公園在水公司補助埋管經費及完成相關汙水處理設施，將員崠淨水場回收處理廢水送進生態池，中間原有水的水態池目前已恢復荷花盛開美景，但前後2座生態池仍是「青青草原」，經查是生態池底「破洞」無法蓄水，縣府日前會勘決定由鎮公所提出整體改 善計畫，向中央爭取補助經費。

竹東河濱公園在2005年9月啟用，上游段員崠園區有3座生態池，是在礫石層舖設不透水不織布防止水流失，2015年以前每到7到9月都可見生態池荷花盛開美景，後因乾旱只有中間生態池有水，另2座乾涸後雜草叢生。

縣議員張益生請立委孔文吉協助由水公司補助經費，從員崠淨水場埋設1公里多的明、暗管到生態池，水公司並設置儲留池及流量計，讓回收處理廢水符合放流水排放標準，目前每天最多有156噸放流水送進生態池。

竹東鎮長張順朋說，水公司進水前，公所先將生態池雜草清除，並灑下荷花種子，水進來後中間生態池已恢復荷花盛開美景，但前後2座生態池都未見有水，經查是池底下鋪設的不織布「破洞」了！

公所建設課長黃至銓說，2座生態池因多年乾涸，蔓生的雜木根往下成長穿破不織布，加上礫石層土壤孔隙大，進水後都滲漏出去，導致生態池無法蓄水，工程顧問公司評估，開挖改善漏水問題需2600萬元。

竹東河濱公園是縣府環保局規畫設置後，由竹東鎮公所代管，張順朋希望縣府處理生態池漏水問題，縣長楊文科指示相關單位日前進行會勘。

工務處長江良淵指出，相關單位會勘認為，除了生態池問題外，竹東河濱公園環境及設施宜再做改善，決定由鎮公所提出整體改善計畫後，由縣府向水利署爭取列入「全國水環境改善計畫」，期明年中央能補助經費，讓竹東河濱公園更美麗。